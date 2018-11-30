Москвичам пригрозили внезапным облысением из-за игнорирования шапок

Жителей столицы предупредили о том, что хождение зимой без шапок чревато многочисленными проблемами, в том числе и облысением. Такое заявление сделал директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

- С наступлением холодов в особом уходе нуждаются волосы. Сочетание низких температур, слишком сухого воздуха в помещении и недостатка витаминов, от которых многие страдают в зимнее время, приводит к неприятным последствиям. При низких температурах носите головной убор, это поможет избежать спазма сосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, спонтанному и очаговому выпадению волос, - рассказал он агентству городских новостей "Москва".

Предупреждение прозвучало весьма своевременно: последняя ночь ноября в Московском регионе стала самой холодной за всю минувшую осень: столбики термометра опустились до минус 13 в Москве и до минус 20 в отдельных районах Подмосковья. Впрочем, синоптики обещают скорое потепление - по прогнозам, температура воздуха в первой половине декабря в столице и области будет выше нормы градуса на 4.