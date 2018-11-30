Пассажиры городского транспорта Ярославля повторяют правила русского языка

По Ярославлю курсируют троллейбусы, в которых пассажирам рассказывают о правилах "великого и могучего". Такая общественная акция - простой выход для тех, кто подзабыл школьный русский.

Хотя пока что на линию вышли всего две машины, где во время движения автоинформатор рассказывает о правилах русского языка, они уже вызывают положительные эмоции у горожан. Внутри троллейбусов размещены тематические листовки с ироничными примерами самых трудных орфограмм. Яркие и необычные, они откладываются на подкорке и запоминаются легко, как реклама.

Образовательно-просветительский проект "Грамотный троллейбус" придумали студенты филологического факультета педагогического университета, рассказали в мэрии города. Начальник управления городского пассажирского транспорта правительства Ярославля Сергей Волканевский отметил, что местные власти всегда поддерживают подобные начинания.

"Мы надеемся, что это не единственный такой проект, который будет внедрён в общественном транспорте", - цитирует чиновника ярославский информационный портал ЯRNEWS.

Перед студентами, которые разрабатывали эту акцию, стояла непростая задача: они должны были отобрать слова, при написании и произношении которых люди чаще всего совершают ошибки. Словечки эти должны быть экспрессивными, а подача не занудной.

Как отмечает доктор филологических наук Лариса Ухова, материал надо было представить в лёгкой развлекательной форме. Так правило лучше запоминается.

Кстати, акция "Грамотный троллейбус" продлится до конца 2018 года. В ней будут принимать участие не только троллейбусы маршрута №1, но и машины, работающие на других маршрутах.