Подземные "Ярсы" встанут на боевое дежурство

Козельское соединение РВСН первым в стране переоснащено на баллистические ракеты "Ярс" шахтного базирования. Полк с новым оружием заступит на боевое дежурство на следующей неделе.

- В ноябре завершилось перевооружение первого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования, - рассказал ТАСС источник в Минобороны РФ.

Новые баллистические ракеты получат четыре ракетных полка полка: в Козельске, под Йошкар-Олой, Новосибирском и Иркутском, сообщил ранее главком РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В составе 28-й гвардейской ракетной дивизии в ﻿Козельске ﻿два полка, 20 шахтных пусковых установок и два командных пункта. На боевоем дежурстве здесь стоят баллистические ракеты УР-100Н УТТХ советского образца (по классификации НАТО SS-19 Stiletto).