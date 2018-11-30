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30.11.2018,  
10:51
Текст:  Антон Валагин (Калуга)

Подземные "Ярсы" встанут на боевое дежурство

Фото: Сергей Казак/РИА Новости Фото: Сергей Казак/РИА Новости
Фото: Сергей Казак/РИА Новости

Козельское соединение РВСН первым в стране переоснащено на баллистические ракеты "Ярс" шахтного базирования. Полк с новым  оружием заступит на боевое дежурство на следующей неделе.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- В ноябре завершилось перевооружение первого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования, - рассказал ТАСС источник в Минобороны РФ.

Новые баллистические ракеты получат четыре ракетных полка полка: в Козельске, под Йошкар-Олой, Новосибирском и Иркутском, сообщил ранее главком РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В составе 28-й гвардейской ракетной дивизии в ﻿Козельске ﻿два полка, 20 шахтных пусковых установок и два командных пункта. На боевоем дежурстве здесь стоят баллистические ракеты УР-100Н УТТХ советского образца (по классификации НАТО SS-19 Stiletto).

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