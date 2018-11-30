Потерявшаяся овца едва не парализовала движение на МКАД

В соцсетях появилось необычное видео, снятое видеорегистратором одной из проезжающих по МКАД машин. На записи видно, как по проезжей части между автомобилями прогуливается потерявшаяся овца, сильно затрудняя движение транспорта.

Инцидент произошел днем 28 ноября в западной части МКАД между 57 и 58 его километрами.

Как растерянное животное попало на магистраль - остается загадкой. По словам некоторых очевидцев, овца могла выпасть из проезжавшего по дороге грузовика.

Судя по видео, видимых повреждений заблудившееся животное не получило, но было довольно сильно напугано.

О его дальнейшей судьбе не сообщается.