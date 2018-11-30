Прокуратура проверит Шереметьево из-за рабочего на ВПП

Сотрудники прокуратуры начнут проверку после сообщений о новом инциденте в Шереметьево, где рабочий едва не попал под самолет.

Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, проверка началась в связи с публикациями в СМИ. Специалисты надзорного органа дадут оценку всем обстоятельствам происшествия и при необходимости укажут на нарушения.

Ранее "РГ" сообщала, что рабочий одной из подрядных организаций чуть не попал под самолет, выруливавший на взлетную полосу. По всей видимости, мужчина нарушил правила безопасности. Сейчас с ним работает транспортная полиция.

Отметим, что 20 ноября Boeing-737 при вылете из Шереметьева насмерть сбил гражданина Армении, сбежавшего во время посадки на рейс в Ереван.