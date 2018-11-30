Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве

Самая дорогая аренда традиционно у квартир на улице Остоженка. Об этом свидетельствует новый рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду, составленный аналитиками ИНКОМ-Недвижимость.

Первое место рейтинга заняла шестикомнатная квартира площадью 270 кв. м на Остоженке рядом со станцией метро "Парк культуры". Квартира двухуровневая - гардеробные, кухня, кабинет и санузел расположены на первом уровне, а спальни с санузлами - на втором. Чтобы прожить в ней месяц придется заплатить 600 тысяч рублей. В стоимость входит парковка в подземном паркинге.

Второе место у четырехкомнатной квартиры в дворцовом стиле площадью 220 кв. м в районе знаменитой "Золотой мили". Цена аренды - 550 тысяч рублей в месяц. В 4-этажном доме, где сдается квартира на каждом этаже всего по две квартиры. Прилегающая территория к дому огорожена и охраняется.

"Бронза" у пятикомнатной квартиры площадью 235 кв. м в сталинке в Романовом переулке рядом со станцией метро "Охотный ряд". Квартира сдается за 500 тысяч рублей в месяц. Здесь установлена современная мебель, но по желанию квартирантов интерьер можно дополнить.

На четвертой строчке рейтинга еще одна квартира на Остоженке - трешка в ЖК "Ретро" в стиле арт-деко площадью 150 кв. м. Ее можно снять за 490 тысяч рублей. В квартире есть две спальни с санузлами, кухня-столовая с немецкой техникой, гостиная с дровяным камином и удобный хозблок. Окна квартиры выходят на центр города - открывается вид на Храм Христа Спасителя и Зачатьевский монастырь.

Также в топ-5 вошла четырехкомнатная квартира площадью 214 кв. м на Ленинградском проспекте рядом с метро "Сокол". Снять жилье можно за 450 тысяч рублей. Квартира двухуровневая с авторским ремонтом, стильной мебелью и современной бытовой техникой.