В конце недели в Москве начнет теплеть

Последняя ночь осени стала самой холодной в ноябре В ночь на 30 ноября в столичном регионе температура опускалась до минус 13,4 градуса. А в Подмосковье, в районе Черустей, до минус 18,7 градуса. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура в последние дни ноября на 4-5 градусов ниже нормы.

Сегодня в Москве ожидается минус 5-7, по области - минус 5-10 градусов.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. День будет преимущественно солнечный, без осадков. Атмосферное давление в середине дня составит 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 60 процентов.

По информации портала "Метеоновости", такое сочетание факторов станет причиной формирования неблагоприятной погоды для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Может ухудшаться самочувствие у людей, страдающих такими заболеваниями, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. Ухудшение самочувствия возможно и у людей с бронхо-легочными патологиями, у них увеличивается риск бронхоспазма, особенно при выходе из теплого помещения на мороз, и наоборот. Специалисты рекомендуют всегда держать под рукой рекомендованные врачами лекарства.

По словам Людмилы Паршиной, в субботу погода в столичном регионе еще будет оставаться относительно морозной. А вот с воскресенья начнется потепление и к следующей среде в столице может быть уже до плюс 1 градуса. Но при этом начнется снег.