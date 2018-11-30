В Москве госпитализировали нобелевского лауреата Жореса Алферова

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов срочно госпитализирован в Москве. Об этом сообщили в Российской академии наук.

"Жореса Ивановича два часа назад срочно госпитализировали в одну из московских клиник в связи с резким ухудшением здоровья", - сообщил собеседник ТАСС.

Жорес Алферов - выдающийся советский и российский ученый, физик. Он является единственным из лауреатов Нобелевской премии по физики, проживающих сейчас в России. Престижную премию он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. 15 марта ему исполнилось 88 лет.