В Москве заработал каток на Красной площади

Еще один ледовый каток под открытым небом заработал в Москве.

В четверг 13-ый сезон открыл каток на Красной площади. В этом году его темой стала золотая коллекция Союзмультфильма.

На церемонии открытия, в частности, показали отрывок нового мюзикла "Аленький цветочек", сообщает ОТР. Главные роли в этом спектакле на льду исполнят Татьяна Навка и Петр Чернышев.

Единовременно на катке могут находиться до 450 человек. Ледовая площадка работает с 10 утра до 23-30, до 14-00 вход бесплатный.

Сообщается, что каток проработает до конца февраля.