В Тульской области при пожаре погибли два человека

В Тульской области под завалами сгоревшего дома погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера Единой службы спасения в 04.53. Горел частный дом в селе Велье-Никольское Чернского района. Три пожарных расчета, выехавшие на тушение пожара, были на месте уже через пять минут. С огнем боролись семь человек и три единицы техники. Открытое горение ликвидировано в 05.00.

Тем не менее, дом выгорел изнутри полностью, сгорела и обрушилась кровля. При разборе пепелища пожарные обнаружили тела двух человек. Их личности установлены - это женщины 56 и 35 лет.

Причина пожара устанавливается.