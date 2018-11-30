В Воронеже задержаны "телефонные банкиры", укравшие 5,5 млн рублей

Воронежская полиция задержала двух мужчин с уголовным прошлым. Пара подозревается в телефонных мошенничествах против жителей региона на общую сумму более 5,5 миллиона рублей.

Начиная с марта 2018 года, в полицию стали обращаться воронежцы, ставшие жертвой мошенничества по телефону. Обман происходил по одной схеме: жертве звонил неизвестный мужчина, представлялся сотрудником банка и сообщал, что в результате хакерской атаки карта абонента заблокирована, деньги с нее необходимо снять и перевести на другой счет. Мошенники подробно инструктировали, как отвечать на вопросы сотрудников банка и указывали номера карт, на которые необходимо перевести деньги. Карты были открыты на подставных лиц.

- Установлена причастность подозреваемых к шести преступным эпизодам, ущерб составил более 5,5 миллиона рублей, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Подозреваемые: имеющий судимости за разбой, грабеж и кражу 38-летний житель Саратовской области и 36-летний житель Краснодарского края, отбывший срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшее смерть, - помещены в СИЗО. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.