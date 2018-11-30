Арестован читинец, напоивший жену уксусной кислотой

33-летний житель Читы, силой напоивший жену уксусной кислотой и пытавшийся выдать ее гибель за суицид, взят под стражу. Об этом сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

Как рассказал старший помощник руководителя следственного комитета Забайкалья Егор Марков, ЧП случилось в сентябре этого года в Ингодинском районе края. Между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина повалил жену на пол и силой влил ей в рот кислоту. Через два дня женщина скончалась от отравления.

При этом подозреваемый пытался выдать смерть жены за суицид и сам пришел с заявлением в правоохранительные органы.

- Однако следователи установили ряд признаков, указывающих на криминальный характер смерти женщины. Были назначены и проведены ряд судебных экспертиз, выводы которых подтвердили версию следствия о причастности сожителя к гибели супруги, - рассказал Егор Марков.

Сейчас в отношении жителя Читы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).