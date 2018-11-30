Новости

Арестован читинец, напоивший жену уксусной кислотой 12:52
Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией 12:48
МИД РФ ответил на призыв США не вмешиваться в расследование химатаки 12:46
Netflix закрыл сериал "Сорвиголова" 12:46
ЕС впервые в истории выдал Китаю беглого чиновника 12:36
Lucasfilm запускает детский сериал по "Звездным войнам" 12:35
Лукашенко потребовал большей отдачи и эффективности в льняной отрасли 12:34
В Екатеринбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой 12:31
Математики назвали 20 главных фильмов в истории человечества 12:30
В Тульской области при пожаре погибли два человека 12:28
Boeing доработает программное обеспечение нового самолета 737 MAX 12:25
Минобороны: Иностранные суда смогут пройти по СМП, только уведомив РФ 12:25
Украинский артист балета Сергей Полунин получил гражданство РФ 12:22
На Кубани решили поощрить раненых сотрудников Росгвардии 12:22
Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" стартует в Москве 12:21
В Шереметьево самолет экстренно прервал взлет из-за человека на полосе 12:19
В Совфеде прокомментировали слова нового президента Грузии о России 12:17
МИД: Возмущены условиями содержания Бутиной в тюрьме США 12:10
Вышел сериал "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке 12:09
Появилось видео массового ДТП в Челябинской области 12:00
Калининградский зоопарк признали одним из лучших в Восточной Европе 11:55
Косачев: Россия не должна запрещать въезд украинцам 11:52
Москвичи начали массово скупать мини-пигов в преддверии Нового года 11:49
Netflix снимет альтернативную историю Великой французской революции 11:48
Жители Сургута получили записки с угрозами взорвать их дома 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован читинец, напоивший жену уксусной кислотой

Текст: Надежда Столярчук

33-летний житель Читы, силой напоивший жену уксусной кислотой и пытавшийся выдать ее гибель за суицид, взят под стражу. Об этом сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

В Чувашии не желавший разводиться муж убил и закопал жену

Как рассказал старший помощник руководителя следственного комитета Забайкалья Егор Марков, ЧП случилось в сентябре этого года в Ингодинском районе края. Между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина повалил жену на пол и силой влил ей в рот кислоту. Через два дня женщина скончалась от отравления.

При этом подозреваемый пытался выдать смерть жены за суицид и сам пришел с заявлением в правоохранительные органы.

- Однако следователи установили ряд признаков, указывающих на криминальный характер смерти женщины. Были назначены и проведены ряд судебных экспертиз, выводы которых подтвердили версию следствия о причастности сожителя к гибели супруги, - рассказал Егор Марков.

Сейчас в отношении жителя Читы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Происшествия Правосудие Следствие ДФО Забайкальский край Чита
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией
Сириец снял на видео ракетную атаку Израиля
Меркель пропустит первый день саммита G20
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн