В Приморье полицейские спасли многодетную семью из огня

В Хорольском районе Приморья два сотрудника патрульно-постовой службы спасли из горящей квартиры троих детей и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.

Старшие сержанты полиции Павел Шлапак и Сергей Крупенко патрулировали улицы, когда увидели огонь на балконе четвертого этажа дома. Они сообщили о пожаре в дежурную часть, а сами зашли в подъезд, который к тому времени уже был весь в дыму.

Дверь горевшей квартиры им долго не открывали, хотя из-за двери слышался плач ребенка. Полицейские стали стучать сильнее и просить открыть дверь. Когда она распахнулась, из квартиры в подъезд вырвались клубы черного дыма. Открывшая полицейским 10-летняя девочка, которую тут же унесли в подъезд, рассказала, что внутри остались два маленьких брата и родители. Полицейские, вернувшиеся в квартиру, вынесли двух мальчиков - трех и четырех лет, и обнаружили родителей, надышавшихся угарного газа. После спасения семьи, старшие сержанты стали обходить соседей, сообщая им о пожаре.

Тем временем, на место прибыли пожарные, потушившие огонь.

Оказалось, что Павел и Сергей - скромные герои. Как говорят в УМВД, старшие сержанты не считают, что совершили что-то героическое и уверены, что так на их месте поступил бы каждый.