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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожарные потушили крупный пожар на складе в Саранске

Фото: ГУ МЧС по Республике Мордовия Фото: ГУ МЧС по Республике Мордовия
Фото: ГУ МЧС по Республике Мордовия

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Саранска, сейчас идет проливка тлеющих участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Мордовии.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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По данным агентства, в тушении возгорания, распространившегося на площади двух тысяч квадратных метров, принимали участие 52 человека и 19 единиц спецтехники. Очаг находился в металлическом ангаре, где хранился прессованный картон. Тушение осложняло большое количество газовых баллонов, которые начали взрываться, а также  угроза обрушения легких конструкций здания.

На данный момент огнеборцы осуществляют проливку тлеющих участков. По словам собеседника агентства, это займет много времени, поскольку на загоревшемся складе была большая загрузка, в том числе много дерева. В МЧС подчеркнули, что угрозы повторного возгорания нет.

Напомним, ЧП произошло в 14.50 на улице Строительной, 13 в промышленном районе Саранска. Загорелся склад с деревом и картоном. Из-за опасности обрушения и постоянных взрывов газовых баллонов пожарные не могли работать на некоторых участках, что привело к быстрому распространению огня. По данным республиканского МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск
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