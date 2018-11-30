В Чебоксарах чиновники пересядут на общественный транспорт

Чиновники столицы Чувашии в понедельник, 3 декабря, будут передвигаться на общественном транспорте в течение всего дня.

Соответствующее поручение дал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

- Стартует транспортная реформа. В выходные дни будет первая обкатка, ситуацию контролируем. Третье декабря объявляю днем без служебных и личных автомобилей для всех муниципальных служащих, руководителей подразделений, сотрудников городских учреждений, - заявил сити-менеджер.

По словам Ладыкова, это позволит оценить время ожидания, удобство проезда и оплаты, логичность утвержденных маршрутов.

- Мнения пассажиров, предложения будут проанализированы и учтены, - добавил глава администрации Чебоксар.

По итогам поездок на общественном транспорте сотрудники должны будут заполнить анкеты и указать время ожидания транспорта, номер маршрута троллейбуса или автобуса, наличие пересадок, а также уровень комфорта.