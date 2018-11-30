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30.11.2018 14:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Кадетском сквере Чебоксар обустроят лыжную трассу

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии на территории у Кадетского корпуса ПФО организуют лыжную трассу.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как сообщили в администрации города, таким образом, у жителей появится еще одна площадка для спортивного досуга в зимний период.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Набережную в Чебоксарах начали готовить для зимнего отдыха

Кадетский сквер, открытый в сентябре этого года, уже стал одним из излюбленных мест отдыха. Потому и было решено на этом благоустроенным общественном пространстве проложить лыжную трассу. Ее протяженность составит около двух километров.

Подготовка объекта уже началась. В настоящее время рабочие вырубают ветхие пни и вывозят поваленные деревья.

Лыжню с помощью спецтехники здесь "нарисуют", когда установится достаточный снежный покров.

Напомним, благоустройство Кадетского сквера было проведено в рамках программы "Формирование современной городской среды" за счет субсидий из федерального центра, а также республиканского и муниципального бюджетов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Общая стоимость работ составила около 75 миллионов рублей.

На месте заброшенного пустыря перед кадетским корпусом разбили сквер с новыми аллеями, детской игровой зоной, скамейками, цветниками, клумбами и фонтанами. В следующем году начнутся работы за Кадетским корпусом.

Данная территория уже получила наименование "Кадетский парк". Его общая площадь насчитывает около 19 гектаров.

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