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30.11.2018 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове пятилетний ребенок погиб, провалившись под лед

Текст: Виталий Ахмеров (Саратов)

В пятницу на одной из турбаз Зеленого острова в Саратове пятилетний мальчик погиб, провалившись под лед. Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Саратовской области.

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На турбазе ребенок находился вместе со своими родителями, которые работают там охранниками. Установлено, что мальчик вместе с отцом гулял по замерзшей поверхности Волги.  Еще не окрепший ледяной покров не выдержал их веса, и они провалились в воду. Отец пытался спасти сына, но собственными силами справиться не смог. Выбравшись из воды, он позвал на помощь двух мужчин, которые спустили на воду лодку и вытащили малыша на берег. Попытки оказать ему помощь успехом не увенчались: прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб констатировали смерть ребенка.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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