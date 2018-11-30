В Саратове пятилетний ребенок погиб, провалившись под лед

В пятницу на одной из турбаз Зеленого острова в Саратове пятилетний мальчик погиб, провалившись под лед. Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Саратовской области.

На турбазе ребенок находился вместе со своими родителями, которые работают там охранниками. Установлено, что мальчик вместе с отцом гулял по замерзшей поверхности Волги. Еще не окрепший ледяной покров не выдержал их веса, и они провалились в воду. Отец пытался спасти сына, но собственными силами справиться не смог. Выбравшись из воды, он позвал на помощь двух мужчин, которые спустили на воду лодку и вытащили малыша на берег. Попытки оказать ему помощь успехом не увенчались: прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб констатировали смерть ребенка.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.