На Таймыре стартовал этнический фестиваль

На этностойбище Таймырская Ойкумена состоялось торжественное открытие юбилейного X регионального фестиваля "Фольклорная классика Таймыра-2018".

Участников с открытием мероприятия поздравила временно исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова.

"Так исторически сложилось, что Таймыр стал территорией, объединяющей разные народы в одну дружную семью. Сегодня у нас присутствуют гости из других регионов, и я уверена, что фестивальные площадки подарят вам возможность приятного общения, новых интересных открытий и друзей. Фольклорный Таймыр готов дарить вам радость и тепло общения", - отметила Галина Гаврилова. В завершение торжественного мероприятия пять этносов Таймыра зажгли огонь дружбы.

В рамках фестиваля в течение трех дней на различных творческих площадках выступят десять фольклорных коллективов городов Дудинки и Норильска, а также поселков муниципального района, всего около 100 участников. Среди гостей фестиваля - делегаты Туруханского района, а также кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Севера и Сибири Института экологии и антропологии Российской академии наук г. Москва Николай Плужников.

Сегодня, 30 ноября, пройдет день фольклора коренных народов Севера Красноярского края, где свою самобытную культуру представят пять этносов Таймыра. Перед гостями фестиваля выступят этно-фольклорные клубы "Хендир" (г. Дудинка, п. Усть-порт) и "Дентэдиэ" (г. Дудинка), семейная родовая община КМНС "Ня танса" (г.Норильск), энецкая этно-фольклорные группа "Татуй" (г. Дудинка., п. Потапово), ненецкий фольклорный коллектив из поселков сельского поселения Караул и группа "Минлей" (г. Дудинка), эвенкийская этно-фольклорная группа "Юктэ" (г. Дудинка, п. Хантайское Озеро) и эвенкийский фольклорный коллектив Таймырского колледжа "Урун", а также исполнитель кетского фольклора. Свою культуру продемонстрируют также долганский фольклорный коллектив поселка Хатанга и этно-фольклорные группы "Алгыс" и "Yргэл" из Дудинки.

1 декабря гостей и жителей столицы Таймыра приглашают в 15.00 посетить Таймырскую Ойкумену, где пройдут этно-презентации национальных сообществ, участники расскажут об обычаях гостеприимства, проведут традиционные обряды и круговые танцы народов Севера.

Также в рамках мероприятий состоятся этно-сладкоежка, презентация литературных новинок, творческая встреча с почетным гостем Николаем Плужниковым, а также дискуссия "Продолжение фольклорных традиций народов Севера Красноярского края".