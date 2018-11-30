СК: Пилот разбившегося в Хакасии самолета был пьян

Завершено расследование по факту крушения сверхлегкого самолета в Хакасии, случившегося в апреле этого года.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, частный самолет вылетел из деревни Кайбалы Алтайского района Хакасии, на борту находились пилот и пассажир. Через некоторое время воздушное судно рухнуло в пригороде столицы республики - городе Абакане.

Следователи выяснили, что пилот, он же командир судна, управляя воздушным транспортом, был пьян. К тому же у него не имелось ни действующего свидетельства пилота, ни сертификата летной годности, ни права на эксплуатацию самолета.

- При этом суммарный вес обоих лиц, а также взлетная масса судна превышали максимально допустимые для данного воздушного судна объемы. Полет осуществлялся с выполнением горок и пикетирований, вследствие чего произошло столкновение самолета с водной поверхностью. Капитан воздушного судна и пассажир погибли на месте происшествия, - пояснили в ведомстве.

В связи с гибелью пилота возбужденное в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц) было прекращено.