В Кузбассе перевернулся автобус с рабочими

Три человека пострадали в ДТП, произошедшем сегодня утром в Новокузнецком районе Кемеровской области.

Автобус ПАЗ, в котором находились 18 человек, в 8:40 по местного времени съехал на обочину с технологической дороги и опрокинулся на бок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону, предварительно установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате трое пассажиров получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

По данным экстренных служб, автобус, попавший в аварию, служебный. Он вез разнорабочих на шахту Увальная под Новокузнецком. После ДТП людей доставили на добывающее предприятие другим транспортом.