В Сибири начали поиск попутчика для котенка из Китая

Волонтеры новосибирского благотворительного фонда помощи животным "Варежка" ищут попутчика и собирают средства для перевозки котенка из Китая в Новосибирск.

- Сейчас нам нужно найти человека, который через месяц или два полетит из Китая в Новосибирск и сможет взять с собой полугодовалого Ёши. Его назвали так в честь символа городка, где его нашли, - сказала волонтер Светлана Пальчунова.

Как говорят в фонде, это совершенно невероятная история началась в августе в городе Шаосин, куда приехал в командировку один из волонтеров. Здесь он обнаружил оставленного в картонной коробке котенка и не смог пройти мимо.

- Поскольку расспросы не помогли найти хозяина, а служба отлова в Китае работает быстро и беспощадно, было решено забрать пушистого к себе в номер, в обход гостиничного распорядка, запрещающего хранение хвостатых в общежитии, - рассказали сотрудники "Варежки".

Пристроить кота в Китае не представлялось возможным, поэтому было решено привезти его в Россию. Однако для этого необходимо получить два сертификата, подтверждающих здоровье и безопасность животного. При прохождении процедуры полностью на государственной основе процесс подготовки занимает около полугода и стоит порядка 25-30 тысяч рублей.

Сейчас завершается подготовка всех необходимых документов: у котенка уже есть паспорт, чип. Единственное, чего не хватает,- человека, который летел бы из Китая в Россию. Пока котенок живет у россиян, которые работают в Китае, недалеко от Шанхая и Ханчжоу.

- Миссия выполнима? Мы очень на это надеемся! - говорят волонтеры.