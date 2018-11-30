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30.11.2018 15:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Новосибирске африканский лев кувыркался в сугробах

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с зимними забавами африканского льва Сэма.

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
В Екатеринбургском зоопарке у львов Эрни и Эммы родилась тройня

На видеоролике лев играет с картонной коробкой словно домашняя кошка. Хищник подпрыгивает вверх и с удовольствием барахтается в сугробах.

Африканский лев Сэм из Новосибирского зоопарка известен как отец уникальных животных лилигрят, рожденных от его союза с лигрицей Зитой. Зита - сама является уникальным животным, гибридом льва и тигра. Ранее считалось, что гибриды разных видов не приносят потомства. В природе такие случаи не встречаются. Многие зоопарки во всем мире негативно относятся к выведению подобных видов.

Однако Сэм и Зита приносят потомство уже третий раз. Малыши больше похожи на мать: морда и хвост у них тигриные, а окрас шкуры - как у льва.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск РГ-Видео
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