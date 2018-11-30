Видео: В Новосибирске африканский лев кувыркался в сугробах

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с зимними забавами африканского льва Сэма.

На видеоролике лев играет с картонной коробкой словно домашняя кошка. Хищник подпрыгивает вверх и с удовольствием барахтается в сугробах.

Африканский лев Сэм из Новосибирского зоопарка известен как отец уникальных животных лилигрят, рожденных от его союза с лигрицей Зитой. Зита - сама является уникальным животным, гибридом льва и тигра. Ранее считалось, что гибриды разных видов не приносят потомства. В природе такие случаи не встречаются. Многие зоопарки во всем мире негативно относятся к выведению подобных видов.

Однако Сэм и Зита приносят потомство уже третий раз. Малыши больше похожи на мать: морда и хвост у них тигриные, а окрас шкуры - как у льва.