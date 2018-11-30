Путин потребовал пресечь хищения газа и нефти в Дагестане

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой принять незамедлительные меры "по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан".

ФАС предстоит обеспечить приведение в соответствие с экономически обоснованными значениями цен (тарифов) на электроэнергию, цен на газ и тарифов на тепловую энергию (отопление) в Дагестане.

К марту следующего года глава государства также ждет доклад по инвентаризации газораспределительных и электрических сетей на территории республики. В том числе предстоит выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению прав собственности на них.

Еще президент поручил рассмотреть на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО информацию о ситуации в ТЭК Дагестана и доложить до конца года.