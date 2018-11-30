В Ленобласти нашли тело до смерти избитого четырехлетнего мальчика

В поселке Барышево Ленинградской области задержана 37-летняя женщина, она подозревается в том, что до смерти избила своего четырехлетнего сына, сообщает пресс-служба регионального СК.

Тело ребенка нашли в квартире несколькими часами ранее. В аппарате уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области отмечают, что на теле мальчика были видны синяки и кровоподтеки.

В региональном СК называют предварительную причину смерти - травма головы. Следователи полагают, ребенка могла избить мать.

К слову, женщина часто злоупотребляла спиртными напитками. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. Скоро женщине будут избирать меру пресечения, сторона следствия будет настаивать на аресте.

Также в ходе расследования сотрудники СК намерены выяснить, где в этой истории были соцслужбы, знали ли они о том, что в поселке живет неблагополучная семья, предпринимали ли какие-нибудь действия.