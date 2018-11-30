В Челябинской области завели дело по факту ДТП с пятью погибшими

Полиция возбудила уголовное дело по факту массового ДТП в Челябинской области, в котором погибли пять человек и получил ранение еще один. Инцидент квалифицирован по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в пятницу в ГУ МВД по региону.

- По факту ДТП следственным отделом ОМВД России по Каслинскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, предусматривающей наказание на срок до семи лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - В виду тяжести последствий произошедшего дело передано для расследования в Главное следственное управление ГУ МВД, в котором создана отдельная следственно-оперативная группа.

Как уже сообщала "РГ", столкновение трех грузовиков и одного легкового автомобиля произошло вчера в около 11 часов ночи на 108 километре автодороги подъезд к городу Екатеринбургу. 23-летний водитель грузовика Volvo в условиях снегопада допустил выезд прицепа на встречную полосу и совершил столкновение с манипулятором Tata. После этого прицеп столкнулся с Land Rover и грузовой "Газелью".

В аварии погибли 58-летний водитель Land Rover и три его пассажира в возрасте 21, 31 и 56 лет - все жители Челябинска, а также водитель Tata, личность которого пока не установлена. Водитель "Газели" из Свердловской области получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Как уточнили в МВД, движение в сторону Екатеринбурга после ДТП не перекрывалось. В направлении Челябинска движение осуществляется по дороге-дублеру, идущей параллельно трассе. Сотрудники ГИБДД выполняют регулировочно-распорядительные функции, затруднений в движении сейчас нет.