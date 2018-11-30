В Екатеринбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в пустую фуру, стоявшую на обочине. Авария случилась сегодня днем на дублере Сибирского тракта, пострадали девять человек.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в начале первого. Как рассказал "РГ" глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, автобус, следовавший по маршруту №45 "Восточная - Исток", столкнулся с грузовиком. Его водитель ушел на обед, машина никому не мешала. В автобусе в этот момент находились двадцать человек. На место происшествия незамедлительно выехали несколько нарядов ГИБДД.

- В результате сильного удара пострадали как минимум девять пассажиров. В том числе - несовершеннолетняя девочка 2002 года рождения. Всех пострадавших бригадами "скорой помощи" доставили в 23 городскую больницу. Самые тяжелые травмы - у женщины, которую госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом ключицы", - сообщил полковник Горелых. - Остальные пассажиры получили ушибы и травмы от падения и удара.

Водитель автобуса - житель Екатеринбурга - был трезв и имеет солидный стаж вождения: двадцать шесть лет. По его словам, авария произошла из-за того, что он отвлекся на несколько мгновений. Однако даже этих секунд хватило для того, чтобы произошло столкновение.

Меру наказания для виновника аварии определят по результатам начавшейся проверки. Его ожидает административная ответственность со штрафными санкциями. Как отметил Валерий Горелых, не исключено, что он может лишиться водительских прав. Решение будет принято после того, как врачи оценят серьезность травм всех пострадавших.