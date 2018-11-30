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30.11.2018 14:10
Рубрика: Спорт

Рой Джонс-младший посетит ЧМ по боевому самбо в Дагестане

Текст: Данила Жиляев

Известный американский боксер с российским паспортом Рой Джонс-младший намерен посетить чемпионат мира по боевому самбо, который пройдет 16 декабря в Каспийске. Об этом на пресс-конференции в медиацентре "РГ" рассказал заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Мы два дня назад общались с тренерским штабом Роя Джонса. Как вы знаете, он был чемпионом мира в четырех весовых категориях, - напомнил Нурмагомедов. - Он изъявил желание посетить наш чемпионат, он хочет увидеть Дагестан - родной край Хабиба".

Хабиб Нурмагомедов, российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), будет почетным гостем турнира. Для тех, кто привык видеть его в октагоне, появление Хабиба в облачении самбиста, возможно, станет сюрпризом. Но его отец подчеркнул, что Хабиб, в первую очередь, именно самбист.

"Он вырос как самбист, в доме отца - заслуженного тренера по самбо. Поэтому Хабиб является истинным боевым самбистом, - заявил Абдулманап Нурмагомедов. - Я всегда говорю, что спортивное самбо - это лишь часть целого. А когда добавляются болевые, удушающие, тогда уже получается целое. Самбо - вид спорта, а боевое самбо - это дисциплина".

Чемпионат мира по боевому самбо примет дворец спорта имени Али Алиева в Каспийске. Он вмещает 6500 зрителей.

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