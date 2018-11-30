Россиянка погибла на Гоа после отдыха в ночном клубе

В индийском штате Гоа погибла 33-летняя россиянка Екатерина Сиволобова. Это произошло после того, как она посетила ночной клуб, однако точная причина смерти пока неизвестна. Ее установят после судмедэкспертизы, сообщили в генеральном консульстве России в Мумбаи.

"Генеральное консульство в Мумбаи в курсе трагического инцидента, произошедшего с российской гражданкой Екатериной Сиволобовой, 1985 года рождения, в штате Гоа", - приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

По его данным, россиянка скончалась в больнице. Расследование причин ее смерти продолжается. Дипломаты вышли на связь с родными женщины, а также представителями ее туристической и страховой компаний. Идет подготовка необходимых процедур и документов для отправки тела в Россию.

По сведениям издания Times of India, россиянка отдыхала на Гоа уже более двух недель с мужем и пятью друзьями. Как утверждают знакомые Екатерины, они употребляли исключительно местный ликер. Однако полицейские заподозрили, что речь может идти о передозировке наркотиков, подчеркивает СМИ.