Самочувствие академика Алферова улучшилось

Госпитализированный в одну из столичных клиник академик Жорес Алферов сейчас чувствует себя лучше и через несколько дней сможет вернуться к работе, сообщил сотрудник Академического университета, заместитель первого проректора вуза Олег Чакчир.

"Жорес Иванович обратился в стационар по поводу гипертонической болезни, - передает ТАСС его слова. - Состояние нормальное, хорошее. Жизнеугрожающих состояний точно нет. Я думаю, в течение нескольких дней он вернется к работе".

Напомним, что академик был госпитализирован в Москве несколько дней назад "в связи с резким ухудшением здоровья".