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30.11.2018 20:02
Рубрика: Общество

Самочувствие академика Алферова улучшилось

Госпитализированный в одну из столичных клиник академик Жорес Алферов сейчас чувствует себя лучше и через несколько дней сможет вернуться к работе, сообщил сотрудник Академического университета, заместитель первого проректора вуза Олег Чакчир.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Жорес Иванович обратился в стационар по поводу гипертонической болезни, - передает ТАСС его слова. - Состояние нормальное, хорошее. Жизнеугрожающих состояний точно нет. Я думаю, в течение нескольких дней он вернется к работе".

Напомним, что академик был госпитализирован в Москве несколько дней назад "в связи с резким ухудшением здоровья".

Общество Наука
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