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30.11.2018,  
10:39
Текст:  Тимур Алимов

Самый амбициозный: National Interest оценил новый автомат АК-308

Внешний вид российского автомата АК-308, напоминающий более ранний АК-12, очень обманчив. Новинка, впервые продемонстрированная на форуме "Армия-2018", является одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия, ведь автомат предназначен под применение 7,62×51-миллиметровых патронов НАТО.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Автор напоминает, что за все время ижевские оружейники выпустили более 20 моделей автоматов. Но практически все они использовали боеприпасы советского и российского производства. Лишь три образца - АК-101, АК-102, AK-108 - были разработаны под патрон стандарта НАТО 5,56×45 миллиметров, но большого интереса на международном рынке они не вызвали.

АК-308 предназначен под калибр 7,62×51 миллиметр. Это увеличило вес оружия и отдачу при стрельбе, но также повысило дальность действия и проникающую способность.

- Из-за более крупного калибра АК-308 также немного длиннее и тяжелее по сравнению с АК-12. Новый автомат перенял многие улучшения предшественника, включая складной приклад и переработанную газовую трубку. Кроме того, в АК-308 использована затворная рама и ствольная коробка на основе конструкции РПК-74М, что сделано в целях повышения долговечности, - отмечает Эпископос, добавляя также, что новинка "Калашникова" должна демонстрировать лучшую управляемость и производительность.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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АК-308 позиционируется производителем как доступная альтернатива западным винтовкам аналогичного калибра. Таким образом, считает обозреватель, новый автомат разработан в большей степени для экспорта. Главным покупателем этого оружия, по его мнению, может стать Индия, являющаяся уже традиционным импортером российской оборонной промышленности.

- Однако новая винтовка может вызвать большой интерес и у других покупателей, которые ищут дешевые и надежные образцы стрелкового оружия стандартного калибра НАТО, - резюмировал аналитик.

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