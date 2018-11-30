Самый амбициозный: National Interest оценил новый автомат АК-308

Внешний вид российского автомата АК-308, напоминающий более ранний АК-12, очень обманчив. Новинка, впервые продемонстрированная на форуме "Армия-2018", является одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия, ведь автомат предназначен под применение 7,62×51-миллиметровых патронов НАТО.

Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос.

Автор напоминает, что за все время ижевские оружейники выпустили более 20 моделей автоматов. Но практически все они использовали боеприпасы советского и российского производства. Лишь три образца - АК-101, АК-102, AK-108 - были разработаны под патрон стандарта НАТО 5,56×45 миллиметров, но большого интереса на международном рынке они не вызвали.

АК-308 предназначен под калибр 7,62×51 миллиметр. Это увеличило вес оружия и отдачу при стрельбе, но также повысило дальность действия и проникающую способность.

- Из-за более крупного калибра АК-308 также немного длиннее и тяжелее по сравнению с АК-12. Новый автомат перенял многие улучшения предшественника, включая складной приклад и переработанную газовую трубку. Кроме того, в АК-308 использована затворная рама и ствольная коробка на основе конструкции РПК-74М, что сделано в целях повышения долговечности, - отмечает Эпископос, добавляя также, что новинка "Калашникова" должна демонстрировать лучшую управляемость и производительность.

АК-308 позиционируется производителем как доступная альтернатива западным винтовкам аналогичного калибра. Таким образом, считает обозреватель, новый автомат разработан в большей степени для экспорта. Главным покупателем этого оружия, по его мнению, может стать Индия, являющаяся уже традиционным импортером российской оборонной промышленности.

- Однако новая винтовка может вызвать большой интерес и у других покупателей, которые ищут дешевые и надежные образцы стрелкового оружия стандартного калибра НАТО, - резюмировал аналитик.