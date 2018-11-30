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30.11.2018,  
12:03
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Секретную модификацию танка М60 заметили в Египте

В армии Египта в настоящее время состоят на вооружении полторы тысячи танков М60. Эта техника стала поступать в сухопутные войска страны из США после разрыва военных связей с Советским Союзом.

В 80-е годы такие боевые машины еще продолжали как-то соответствовать современных требованиях, но позже стало ясно, что они устарели.

К тому же соседи не сидели без дела. Например, Ливия, у которой с Египтом традиционно были напряженные отношения, обзавелась сотнями Т-72. Израиль постоянно совершенствовал свои М60 и разрабатывал все новые модификации танка "Меркава".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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На помощь египтянам пришли американцы, которые стали предлагать всем владельцам "шестидесятых" их радикальную модернизацию. Этот вариант должен был получить башню со 120-мм пушкой от М1А1. Усиливалось бронирование корпуса. Подвижность повышалась за счет установки 1200-сильного дизельного двигателя.

По сути, доработанный таким образом М60 превращался практически в новый танк. Однако это и не понравилось египтянам. Большой объем переделок тянул за собой резкое увеличение стоимости работ. А 62-тонный вес ограничивал применение боевой машины в песках пустыни.
В результате в Египте решили не распылять ресурсы, а обзавестись лицензией на производство "Абрамсов" у себя в стране.

В то же время от планов модернизировать "Паттоны" полностью не отказались. По всей видимости, было решено обойтись своими силами. В результате создали вариант, получивший дополнительное бронирование башни, усиленное динамической защитой. "Реактивная броня" также появилась на бортовых экранах, в передней части корпуса. Вооружение осталось прежним - 105-мм нарезная пушка. Как предполагается, подверглась доработке система управления огнем и возросла мощность двигателя.

Военных экспертов удивляет, что эта программа является столь засекреченной - случайные фотографии доработанного образца всего лишь несколько раз появлялись в Сети. Поэтому есть версии, что и эти попытки улучшить танк не принесли значимых результатов, и все ограничилось выпуском небольшой партии техники.

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