Закон города Севастополя от 29 ноября 2018 года № 462-ЗС "О патриотическом воспитании в городе Севастополе"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 13 ноября 2018 года

Настоящий Закон определяет принципы, цель, задачи и основные направления патриотического воспитания как важного и необходимого элемента государственной политики в городе Севастополе, направленной на становление города Севастополя как одного из патриотических центров Российской Федерации. Действие настоящего Закона направлено на укрепление и развитие патриотических традиций, сохранение героического прошлого предшествующих поколений, отстоявших мир на Земле, воспитание воли народа к созиданию и развитию.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, связанные с реализацией в городе Севастополе государственной политики, направленной на создание правовых, социально-экономических, организационных и иных условий патриотического воспитания граждан.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере патриотического воспитания в городе Севастополе

Правовое регулирование отношений в сфере патриотического воспитания в городе Севастополе основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года", иными федеральными нормативными правовыми актами, а также Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС "О праздниках и памятных датах города Севастополя", настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами города Севастополя.

Статья 3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия и термины:

1) патриотическое воспитание в городе Севастополе (далее - патриотическое воспитание) - систематическая и целенаправленная деятельность субъектов патриотического воспитания по формированию у населения города Севастополя высокого патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей, чувства верности Отечеству и ответственности за его настоящее и будущее, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей, в том числе по защите Отечества;

2) система патриотического воспитания - совокупность субъектов патриотического воспитания, используемых ими средств и методов патриотического воспитания, правовых актов в сфере патриотического воспитания, а также мероприятий, проводимых в целях формирования патриотического сознания у населения города Севастополя;

3) "Вахта памяти" на Посту № 1 у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов - комплекс организуемых в соответствии с законодательством города Севастополя мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн.

Статья 4. Принципы, цель и задачи патриотического воспитания

1. Патриотическое воспитание основывается на следующих принципах:

1) законности;

2) гласности;

3) непрерывности;

4) единства образовательного и воспитательного процессов;

5) системно-организационного подхода к решению вопросов патриотического воспитания с учетом возрастных, социальных, профессиональных и иных особенностей групп граждан;

6) универсальности основных направлений деятельности в сфере патриотического воспитания;

7) учета особенностей истории и традиций города Севастополя.

2. Целью патриотического воспитания является возрождение и укрепление среди населения города Севастополя основ патриотизма как приоритетных духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие, в особенности у подрастающего поколения, важнейших социально значимых качеств личности и способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества и государства.

3. Достижение указанной в части 2 настоящей статьи цели патриотического воспитания осуществляется посредством решения следующих задач:

1) формирования у населения города Севастополя чувства уважения к Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гербу Российской Федерации и Государственному гимну Российской Федерации, к воинской символике Российской Федерации, к официальным символам и историческим памятникам города Севастополя;

2) формирования и утверждения в общественном сознании патриотических взглядов и убеждений, уважения к культурному, историческому, боевому прошлому Отечества и традициям народов Российской Федерации;

3) создания эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия для развития у населения города Севастополя чувства верности своему Отечеству, готовности к защите Отечества и ответственности за его настоящее и будущее;

4) формирования у населения города Севастополя военно-профессиональных качеств, положительной мотивации к военной службе как особому виду государственной службы;

5) создания условий для усиления патриотической направленности работы средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной жизни;

6) предотвращения манипулирования информацией, пропаганды образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, искажения и фальсификации истории;

7) создания условий для более активного вовлечения населения города Севастополя в принятие решений по социально-экономическим, культурным, правовым, экологическим и другим проблемам города Севастополя и обеспечения их реализации.

Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания города Севастополя в сфере патриотического воспитания

К полномочиям Законодательного Собрания города Севастополя в сфере патриотического воспитания относятся:

1) принятие законов города Севастополя в сфере патриотического воспитания;

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов города Севастополя в сфере патриотического воспитания;

3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

Статья 6. Полномочия Губернатора города Севастополя в сфере патриотического воспитания

К полномочиям Губернатора города Севастополя в сфере патриотического воспитания относятся:

1) принятие нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания в пределах компетенции;

2) координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти города Севастополя с другими субъектами патриотического воспитания, установленными статьей 8 настоящего Закона;

3) утверждение порядка формирования Координационного совета по межведомственному взаимодействию в области духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания граждан при Губернаторе города Севастополя (далее - Координационный совет по патриотическому воспитанию), его состава и положения о нем;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

Статья 7. Полномочия Правительства Севастополя в сфере патриотического воспитания

К полномочиям Правительства Севастополя в сфере патриотического воспитания относятся:

1) проведение государственной политики в городе Севастополе в сфере патриотического воспитания;

2) принятие нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания в пределах компетенции;

3) разработка и утверждение государственных программ города Севастополя, предусматривающих мероприятия в сфере патриотического воспитания;

4) осуществление контроля за реализацией государственных программ, предусматривающих мероприятия в сфере патриотического воспитания;

5) определение исполнительных органов государственной власти города Севастополя, уполномоченных на реализацию государственной политики в городе Севастополе в сфере патриотического воспитания, и установление их полномочий;

6) организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти города Севастополя с другими субъектами патриотического воспитания, установленными статьей 8 настоящего Закона;

7) определение порядка ведения реестра общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания;

8) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в сфере патриотического воспитания;

9) организация научного, методического и информационного обеспечения деятельности по реализации государственной политики в городе Севастополе в сфере патриотического воспитания;

10) оказание содействия и поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Севастополе, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания;

11) организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя (далее - органы местного самоуправления) с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и иными федеральными органами исполнительной власти, должностными лицами организаций в сфере гражданско-патриотического, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания;

12) установление порядка несения и материально-технического обеспечения "Вахты памяти" на Посту № 1 у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов;

13) утверждение историко-краеведческого курса "Севастополеведение" в качестве регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в городе Севастополе и обеспечение его методического сопровождения;

14) организация межрегионального сотрудничества в сфере патриотического воспитания;

15) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

Статья 8. Субъекты патриотического воспитания

1. Субъектами патриотического воспитания являются:

1) органы государственной власти города Севастополя;

2) органы местного самоуправления;

3) правоохранительные органы;

4) воинские части, организации, учреждения Министерства обороны Российской Федерации и другие воинские формирования, дислоцирующиеся на территории города Севастополя;

5) образовательные, научные и спортивные организации всех типов и организационно-правовых форм;

6) учреждения культуры, искусства и кинематографии;

7) религиозные организации различных традиционных для Российской Федерации конфессий, в том числе их представители как носители духовно-нравственных идеалов и традиций российского народа;

8) семья как институт воспитания, обучения и развития ребенка;

9) трудовые коллективы;

10) общественные объединения и иные некоммерческие организации, в том числе детские, молодежные, добровольческие (волонтерские), ветеранские, осуществляющие деятельность в сфере патриотического воспитания;

11) средства массовой информации;

12) граждане Российской Федерации, патриотизм и верность которых своему гражданскому и служебному долгу стали побудительным примером и образцом для подражания.

2. Субъекты патриотического воспитания решают задачи патриотического воспитания путем взаимодействия на основе единой государственной политики.

Статья 9. Основные направления деятельности субъектов патриотического воспитания

1. Субъекты патриотического воспитания в пределах компетенции осуществляют деятельность по следующим основным направлениям:

1) духовно-нравственное воспитание;

2) гражданско-патриотическое воспитание;

3) военно-патриотическое воспитание.

2. Духовно-нравственное воспитание включает в себя комплекс мероприятий, направленных на формирование нравственных чувств (совести, веры, долга, ответственности), нравственного облика (бережное отношение к окружающему миру), нравственной позиции (проявление самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний) и нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству).

3. Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя комплекс мероприятий, направленных на формирование у населения города Севастополя осознанной ответственности за настоящее и будущее Отечества, гордости за передовые отечественные достижения, на почитание сложившихся традиций города Севастополя и стремление к профессиональному росту и самосовершенствованию во благо развития Отечества.

4. Военно-патриотическое воспитание включает в себя комплекс мероприятий, направленных на формирование у населения города Севастополя осознанной необходимости исполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, на подготовку к военной службе, воспитание гордости за принадлежность к своему народу и его свершениям, за Вооруженные Силы Российской Федерации, на почитание и отстаивание традиций города Севастополя, увековечение памяти воинов, погибших при защите города Севастополя, уважение к отечественной истории и военной службе.

Статья 10. Основные меры по патриотическому воспитанию

1. Основными мерами в сфере патриотического воспитания являются:

1) нормативное правовое регулирование в сфере патриотического воспитания;

2) научное и методическое обеспечение функционирования системы патриотического воспитания;

3) разработка, утверждение и реализация государственных программ города Севастополя, предусматривающих мероприятия в сфере патриотического воспитания, и муниципальных программ, предусматривающих мероприятия в сфере военно-патриотического воспитания;

4) реализация общественно значимых инициатив граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, в том числе детских, молодежных, добровольческих (волонтерских), ветеранских, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания;

5) поддержка федеральных проектов патриотической направленности, реализуемых на территории города Севастополя;

6) развитие сети образовательных, военно-технических, спортивных, выставочных объектов военно-патриотической направленности;

7) организация и проведение мероприятий, связанных с днями воинской славы России, памятными датами России и города Севастополя;

8) участие во всероссийских патриотических акциях;

9) несение "Вахты памяти" на Посту № 1 у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и сохранение данного ритуала;

10) организация и проведение военно-исторических фестивалей, исторических реконструкций, поисковых мероприятий, военно-патриотических спортивных игр, а также конкурсов национальной патриотической песни;

11) организация военно-спортивных лагерей;

12) проведение смотров физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе;

13) участие в проведении Всероссийского дня призывника;

14) организация традиционных встреч ветеранов с молодежью;

15) разработка туристских маршрутов и организация экскурсий к местам боевой славы в городе Севастополе;

16) установление и благоустройство памятников, обелисков, стел и других мемориальных объектов и сооружений;

17) создание и сохранение историко-краеведческих и мемориальных музеев, постоянно действующих выставок и объектов музейного показа;

18) разработка и утверждение рабочих программ по историко-краеведческому курсу "Севастополеведение", а также их реализация через организацию урочной и внеурочной деятельности;

19) реализация комплекса мероприятий по сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и иных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни;

20) развитие добровольческого (волонтерского) и детского общественного движений, в которых пропагандируются духовные и нравственные ценности;

21) осуществление наставничества в сфере патриотического воспитания;

22) выпуск телепередач и радиопередач патриотической направленности;

23) создание единого молодежного информационного ресурса патриотической направленности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечение его деятельности;

24) иные мероприятия патриотической направленности, проводимые в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

2. Реализация мер, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется субъектами патриотического воспитания в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами города Севастополя.

Статья 11. Координационный совет по патриотическому воспитанию

1. В целях реализации настоящего Закона, координации деятельности субъектов патриотического воспитания, обеспечения их взаимодействия, выполнения программ, предусматривающих мероприятия в сфере патриотического воспитания, выработки предложений по развитию гражданственности и патриотизма населения города Севастополя при Губернаторе города Севастополя создается Координационный совет по патриотическому воспитанию.

2. В состав Координационного совета по патриотическому воспитанию входят представители органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления, воинских формирований, дислоцирующихся на территории города Севастополя, образовательных, научных и спортивных организаций, учреждений культуры, искусства и кинематографии, а также общественных объединений и иных некоммерческих организаций, в том числе детских, молодежных, добровольческих (волонтерских), ветеранских, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания.

Статья 12. Участие органов местного самоуправления в патриотическом воспитании

При реализации государственной политики в городе Севастополе в сфере патриотического воспитания органы местного самоуправления в пределах компетенции:

1) участвуют в мероприятиях по реализации государственной политики в городе Севастополе в сфере патриотического воспитания;

2) участвуют в разработке и реализации государственных программ города Севастополя, предусматривающих мероприятия в сфере патриотического воспитания;

3) организовывают и проводят мероприятия в сфере патриотического воспитания с участием субъектов патриотического воспитания, установленных статьей 8 настоящего Закона;

4) развивают межмуниципальное сотрудничество по вопросам патриотического воспитания;

5) разрабатывают и утверждают муниципальные программы, предусматривающие мероприятия в сфере военно-патриотического воспитания.

Статья 13. Участие общественных объединений и иных некоммерческих организаций в патриотическом воспитании

Общественные объединения и иные некоммерческие организации, в том числе детские, молодежные, добровольческие (волонтерские), ветеранские, вправе:

1) участвовать в мероприятиях по реализации государственной политики в городе Севастополе в сфере патриотического воспитания;

2) участвовать в разработке и реализации государственных программ города Севастополя, предусматривающих мероприятия в сфере патриотического воспитания, и муниципальных программ, предусматривающих мероприятия в сфере военно-патриотического воспитания;

3) организовывать и проводить мероприятия в сфере патриотического воспитания с участием субъектов патриотического воспитания, установленных статьей 8 настоящего Закона.

Статья 14. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Севастополе в сфере патриотического воспитания

Органы государственной власти города Севастополя оказывают государственную поддержку, в том числе финансовую, социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Севастополе, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Законом города Севастополя от 22 февраля 2018 года № 401-ЗС "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Севастополе".

Статья 15. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя, местных бюджетов и иных источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя Д.В.Овсянников

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией