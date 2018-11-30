СМИ: Ким Чен Ын может посетить Сеул 13-14 декабря

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить с ответным визитом Южную Корею 13-14 декабря. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила южнокорейская газета "Чосон Ильбо". В администрации президента Республики Корея (РК) не стали опровергать эту информацию, сказав, что "возможны самые разные варианты".

Напомним, что 18-20 сентября президент РК Мун Чжэ Ин по приглашению Ким Чен Ына посетил Северную Корею. Тогда же Ким пообещал Муну, что посетит Сеул с ответным визитом. Южнокорейский лидер заявил, что Ким, скорее всего, приедет в гости до конца текущего года.

По мере приближения конца года в Южной Корее все больше стали интересоваться темой ответного визита Ким Чен Ына. Большинство экспертов стало сходиться во мнении, что, скорее всего, лидер КНДР отложит свою поездку на следующий год из-за отсутствия прогресса в отношениях США, но внезапно южнокорейская газета "Чосон Ильбо" вернула интригу.

По информации издания, которое цитирует свои источники, правительство Юга предложило КНДР, чтобы Ким Чен Ын побывал в Сеуле 13-14 декабря. При этом представители администрации президента РК уже начали подыскивать походящую для Кима гостиницу и вести работу по обеспечению безопасности. Вместе с тем, как утверждает газета, КНДР предложила перенести визит на следующий год. Однако южане стали настаивать на своем, а потому есть возможность, что Ким приедет в Южную Корею уже через две недели.

Сегодня официальные представители РК прокомментировали эти слухи. В министерстве объединения РК заявили, что им "ничего не известно об этом". Но несколько иначе ответили в администрации президента РК, не став опровергать озвученный "Чосон Ильбо" вариант развития событий.

"Ответный визит председателя Госсовета КНДР Ким Чены Ына согласован в ходе саммита в Пхеньяне, а потому Юг и Север намерены реализовать эти планы… В этой связи наша сторона готовится к самым разным вариантам", - заявил сегодня в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь администрации президента РК Ким Ы Гем. Чиновник при этом подчеркнул, что "пока еще ничего не решено".

Одновременно появились новые слухи, что вопрос об ответном визите Кима в Сеул будет обсуждаться в ходе личной встречи Дональда Трампа с президентом РК Мун Чжэ Ином, которая состоится на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. По словам ряда источников, Мун хочет провести с Трампом переговоры с глазу на глаз, только в присутствии переводчиков, и убедить его в целесообразности визита Кима в Сеул в ближайшее время. После этого, если Трамп согласится, Южная Корея вновь обратится в КНДР, чтобы организовать поездку Ким Чен Ына 13-14 декабря.