Солист Большого театра объяснил запрет на въезд на Украину

Мне ничего не объясняли, сказали, что военное положение, и я должен понимать сложившуюся ситуацию. Так прокомментировал солист Большого театра Андрей Меркурьев ситуацию с запретом на въезд на Украину.

По его словам, единственная причина - военное положение, введенное в стране.

"Никакой жесткости не было, пограничники вели себя спокойно, достойно, спокойно сказали, что у меня нет въезда, - поделился Меркурьев в беседе с RT. - Когда спрашиваешь почему, они говорят, что военное положение, вы должны это понимать".

При этом он отметил, что хамство и грубости по отношению к нему не было.

Напомним, заслуженный артист России направлялся в Одессу на поставленный им балет "Крик" по книге Александра Зиновьева "Иди на Голгофу". На границе у Меркурьева проверили документы и не пустили в страну.