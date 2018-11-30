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30.11.2018 08:23
Рубрика: Спорт

Утверждено место проведения финала Кубка Либертадорес

Текст: Данила Жиляев

По месту проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес наконец принято решение. Как сообщается на официальном сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), игра перенесена в Европу: она состоится 9 декабря в Мадриде на стадионе "Реала" - "Сантьяго Бернабеу", начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.

Стадион "Сантьяго Бернабеу", где обычно принимает соперников мадридский "Реал", откроет двери для финалистов Кубка Либертадорес. Фото: AP Photo/Francisco Seco Стадион "Сантьяго Бернабеу", где обычно принимает соперников мадридский "Реал", откроет двери для финалистов Кубка Либертадорес. Фото: AP Photo/Francisco Seco
Стадион "Сантьяго Бернабеу", где обычно принимает соперников мадридский "Реал", откроет двери для финалистов Кубка Либертадорес. Фото: AP Photo/Francisco Seco
Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины

Финал турнира, в Южной Америке аналогичного европейской Лиге чемпионов, напомним, состоит из двух матчей. В этот раз до решающий стадии дошли два клуба из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", и первая игра между ними завершилась со счетом 2:2. А события перед ответной встречей вынудили руководство КОНМЕБОЛ заняться вопросом переноса места проведения матча.

Фанаты "Ривера" закидали камнями и другими посторонними автобус с игроками "Боки", двое футболистов пострадали от осколков и были экстренно госпитализированы. Кроме того, слезоточивый газ, распыленный сотрудниками полиции в целях усмирить толпу, также подействовал и на игроков. Словом, "Бока" была фактически выведена из строя.

Фото: Reuters
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Этот инцидент вызвал смятение в руководстве КОНМЕБОЛ, президент организации Алехандро Домингес сначала настаивал на проведении матча, который должен был состояться на стадионе "Ривер Плейта". Но после беседы с президентами двух клубов было решено отложить игру. В итоге матч переносился еще несколько раз и, в конце концов, стало ясно, что гораздо безопаснее будет провести его на нейтральном поле, а еще лучше - на другом континенте.

"Футбол должен был спортивным праздником, на котором смогут находиться болельщики. Мы хотим напомнить Южной Америке и всей планете, что футбол может и должен жить в мире, а спортивная страсть и уважение к сопернику - ценности, которые дополняют друг друга и могут сосуществовать, - заявил Домингес. - Мадрид гарантирует нам скорейшую и правильную организацию события с учетом исключительных обстоятельств. Это не только один из самых безопасных городов в мире, там находится элитный стадион "Сантьяго Бернабеу", предлагающий самые высокие стандарты безопасности и комфорта, отвечающие матчу такого масштаба".

Фото: AP Photo/Sebastian Pani
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Домингес поблагодарил все организации, которые пошли навстречу КОНМЕБОЛ и дали добро на проведение матча в Мадриде. Поддержку латиноамериканским коллегам оказали ФИФА, УЕФА, Королевская испанская футбольная федерация и, разумеется, руководители "Реала", предоставившие стадион в распоряжение аргентинских команд.

Отметим также, что "Ривер Плейт" наказан за поведение своих фанатов. Санкции против клуба состоят из нескольких пунктов, и первый из них заключается в том, что следующие два домашних матча под эгидой КОНМЕБОЛ команда проведет при пустых трибунах - речь идет об играх, которые пройдут в 2019 году.

Более того, дисциплинарный комитет организации предельно конкретно очертил круг лиц, которые могут быть допущены на стадион. В общей сложности, это не более 70 представителей клуба, включая игроков, тренерский штаб, медицинский персонал, менеджмент и остальных сотрудников. Также на игре сможет присутствовать не более 20 человек из Ассоциации футбола Аргентины.

Разумеется, матчи будут освещать журналисты, и их число как раз не ограничено. Требование заключается в том, чтобы список аккредитованных представителей прессы и их личные данные были переданы делегатам встреч не позднее, чем за 24 часа до стартового свистка.

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Соответственно, в числе тех, кому будет разрешен доступ на игры, находятся и тележурналисты, а также технический персонал телеканалов. Несомненно, игры пройдут при усиленном внимании сотрудников полиции и служб безопасности, которые будут присутствовать на матчах. Работники стадиона, само собой, входят в список лиц, которые будут находиться на играх. Отмечается, что делегация команды гостей также составит не более 70 человек.

Но и это еще не все. Помимо строгих ограничений по персонам, которые смогут посетить эти два матча, "Ривер Плейт" понесет серьезное финансовое наказание. Клуб оштрафован на 400 тысяч долларов США, эта сумма будет автоматически вычтена из прибыли, которую "Ривер" получит благодаря реализации прав на телетрансляции или благодаря спонсорским контрактам. Вместе с тем, клуб получит возможность оспорить решение дисциплинарной инстанции. На это у него есть семь дней после официального получения уведомления о наказании.

 

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