В ДНР сообщили о готовящемся масштабном наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в составе трех бригад концентрируются на мариупольском направлении для масштабного наступления, которое может начаться в декабре этого года. Об этом заявил в пятницу заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Речь идет о 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты и 128 отдельной горно-штурмовой бригаде. По словам Басурина, которого цитирует Донецкое агентство новостей, бригады ВСУ получили задачу провести наступательные действия в районе Новоазовска с выходом к границе с Россией.

При этом на передний край наступления планируется бросить элитные подразделения десантников и морских пехотинцев ВСУ. Как отметил Басурин, это является крупной тактической ошибкой и свидетельствует о полной некомпетентности главы объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева, который "ради преданности к Порошенко и любви к самопиару готов жертвовать личным составом ради достижения сомнительных целей".