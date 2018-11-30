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30.11.2018 16:18
Рубрика: В мире

В ДНР сообщили о готовящемся масштабном наступлении ВСУ

Текст: Андрей Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в составе трех бригад концентрируются на мариупольском направлении для масштабного наступления, которое может начаться в декабре этого года. Об этом заявил в пятницу заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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Речь идет о 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты и 128 отдельной горно-штурмовой бригаде. По словам Басурина, которого цитирует Донецкое агентство новостей, бригады ВСУ получили задачу провести наступательные действия в районе Новоазовска с выходом к границе с Россией.

При этом на передний край наступления планируется бросить элитные подразделения десантников и морских пехотинцев ВСУ. Как отметил Басурин, это является крупной тактической ошибкой и свидетельствует о полной некомпетентности главы объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева, который "ради преданности к Порошенко и любви к самопиару готов жертвовать личным составом ради достижения сомнительных целей".

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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