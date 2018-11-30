В Индонезии более ста заключенных сбежали из тюрьмы во время молитвы

По меньшей мере 113 заключенных совершили побег из индонезийской тюрьмы в провинции Ачех на острове Суматра.

Как передает китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на слова представителя министерства юстиции и прав человека Индонезии, инцидент произошел 29 ноября после того, как 720 арестантам позволили покинуть камеру для совершения намаза.

"Они напали на охранников, - передает Associated Press. - Однако полученные ими травмы не были серьезные".

На данный момент правоохранительным органам удалось задержать 26 заключенных, еще 87 остаются на свободе. В связи с этим полиция города Банда-Ачех перекрыла дороги и продолжает поиск сбежавших арестантов.