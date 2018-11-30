В Каспийске открывается XXIV чемпионат Всемирной федерации боевого самбо (WCSF)

30 ноября в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция посвященная открытию XXIV чемпионата Всемирной федерации боевого самбо World Combat Sambo Federation в которой приняли участие: Алексей Малый - президент Всемирной и Всероссийской федераций боевого самбо, Магомедсултан Алиев - вице-президент федерации боевого самбо России, Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России по боевому самбо, Алексей Олейник - российский профессиональный боец MMA и Равиль Хуснулин - депутат Государственной Думы РФ.

Чемпионат будет проходить 16 декабря в Дагестане, в городе Каспийск, во Дворце спорта имени Али Алиева. Планируется провести чемпионат в один день на одном ковре. В отборе приняли участие спортсмены из 86 стран. Сегодня наиболее сильными считаются команды Украины, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Франции, Португалии. На чемпионате будет выявлена сильнейшая из 16 команд. Чемпионат посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции, Героя России Адильгерея Магомедтагирова.

"Первый чемпионат России мы провели в 1994 году, а первый чемпионат мира в 1995 году. Мы тогда создали старт абсолютных поединков - UFC. И с того момента мы проводим чемпионаты мира ежегодно, каждый год в конце года. Прошлый чемпионат прекрасно прошел у нас в Душанбе. Этот чемпионат мы планировали проводить в Сан-Ремо, но так получилось, что у нас очень высокие результаты показали спортсмены из Дагестана и мы решили подарить этот чемпионат Республике Дагестан и планируем провести его 16 декабря в Каспийске" - сказал Алексей Малый, президент Всемирной и Всероссийской федераций боевого самбо.

Депутат Госдумы РФ Равиль Хуснуллин отметил: "Как законодатель, я считаю, что любое спортивное мероприятие должно оставлять какой-то след и давать что-то региону. Мы хотим, чтобы этот чемпионат оставил какой-то реальный след кроме спортивного и предложили организовать акцию "Зеленый километр". Участники чемпионата мира посадят деревья рядом со спортивным залом Али Алиева. И те, кто будет принимать участие - а это представители десятков стран, посадят деревья".

Алексей Олейник проведет серию мастер-классов во время чемпионата.

"Я провожу ежегодно десятки мастер-классов, делюсь с ребятами опытом, я изучал шесть лет джиу-джитсу и более 10 лет боевое самбо. И эта техника позволяет выступать на самом высоком уровне".

Абдулманап Нурмагомедов, заслуженный тренер России, пояснил: "Мы говорили с тренерским составом Роя Джонсона. Он изъявил желание быть на нашем чемпионате. Это человек, который хочет боя с Хабибом. Мы также связались с известным бойцом Сергеем Павловичем. Он тоже хочет приехать. У нас в Дагестане самое большое количество бойцов UFC. Из 23 бойцов 17 являются дагестанцами. 5 декабря мы объявим весь список участников XXIV чемпионата".

Магомедсултан Алиев, вице-президент федерации боевого самбо России, добавляет: "Почему именно Дагестан? Мы знаем, что сегодня дагестанская школа боевого самбо одна из сильнейших не только в нашей стране. Она дает сегодня очень много именитых бойцов, которые защищают флаг России на разных рингах планеты. Поэтому не случайно была выбрана площадка Дагестана. Бойцы Дагестана сегодня доказывают, что наша система подготовки по боевому самбо - сильнейшая в мире".