В Минобороны прошла конференция по межведомственному взаимодействию

Координация деятельности органов госвласти при решении задач обороны страны приобретает все большее значение. Генштаб определяет пути совершенствования системы межведомственного взаимодействия, их успешно использует Национальный центр управления обороной, а в итоге существенно повышается эффективность всей совместной работы. Об этом на IV научно-практической конференции, посвященной информационному сотрудничеству различных структур в оборонной сфере, заявил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Такие конференции Минобороны проводит ежегодно. Их главная цель - обменяться опытом применения новых информтехнологий в различных областях и понять, как они могут эффективно сказаться на решении общих для всех министерств и федеральных служб проблем укрепления безопасности России.

Понятно, что четко налаженное межведомственное взаимодействие в сфере обороны критически важный фактор в особый период. Однако нельзя о нем забывать и в мирной жизни. К примеру, сейчас, по словам Шойгу, ресурсы этой информсистемы, прежде всего, направлены на обеспечение нашей войсковой группировки в Сирии и оказание помощи властям Дамаска в налаживании мирной жизни. Кроме того, межведомственное взаимодействие работает при оснащении армии и флота новым вооружением и техникой. Без него было бы трудней решать социальные проблемы военнослужащих, оказывать помощь регионам в ликвидации стихийных бедствий и катастроф.

"В план деятельности Минобороны на 2019-2025 годы включены мероприятия по повышению качества медицинского обслуживания, развитию образования и науки, улучшению жилищных условий военнослужащих и членов их семей, а также по пропаганде здорового образа жизни",- отметил Шойгу. По его словам, выполнение этих задач необходимо для реализации стратегических целей, поставленных президентом РФ на период до 2024 года. А решить их военные смогут только в тесном взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами.

Хорошим примером подобного сотрудничества министр назвал прошедшие в сентябре масштабные военные учения "Восток-2018". Эти крупнейшие за последние 37 лет маневры, на которых отрабатывались вопросы планирования, выполнения совместных мероприятий гражданской и территориальной обороны, применения межвидовых войсковых группировок, по оценке Шойгу, доказали: наши органы госвласти могут и готовы эффективно взаимодействовать в условиях военного времени.

О других результатах межведомственного взаимодействия, причем не только внутри страны, говорил на конференции начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, благодаря тесному сотрудничеству Минобороны с Минтрансом в этом году объем воинских перевозок по железной дороге превысил 80 тыс. вагонов, морским и водным транспортом - 26 тыс. тонн, автомобилями - 2,5 тыс. машино-рейсов. Когда нашим военным и Росавиации удалось согласовать с коллегами из Финляндии, Латвии и Эстонии маршруты полёта наших бортов из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно, число конфликтных ситуаций над Балтикой с участием истребителей НАТО сократилось почти до нуля.

А вот примеры из международной морской практики. Мизинцев сказал, что совместная работа с МИД, ФСБ и другими федеральными органами обеспечила подписание главам прикаспийских государств в августе 2018-го Конвенции о статусе Каспийского моря и пятистороннего соглашения о предотвращении там инцидентов. А еще - исключить присутствие в акватории Каспия вооруженных сил государств, не имеющих выхода к этому морю. И еще. Именно благодаря правильно налаженному межведомственному взаимодействию российское законодательство могут скорректировать таким образом, что в 2019 году зарубежным военным кораблям разрешат ходить по Северному морскому пути в уведомительном порядке.