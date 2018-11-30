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30.11.2018 15:12
Рубрика: Власть

В Минобороны прошла конференция по межведомственному взаимодействию

Текст: Юрий Гаврилов
Координация деятельности органов госвласти при решении задач обороны страны приобретает все большее значение. Генштаб определяет пути совершенствования системы межведомственного взаимодействия, их успешно использует Национальный центр управления обороной, а в итоге существенно повышается эффективность всей совместной работы. Об этом на IV научно-практической конференции, посвященной информационному сотрудничеству различных структур в оборонной сфере, заявил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Такие конференции Минобороны проводит ежегодно. Их главная цель - обменяться опытом применения новых информтехнологий в различных областях и понять, как они могут эффективно сказаться на решении общих для всех министерств и федеральных служб проблем укрепления безопасности России.

Понятно, что четко налаженное межведомственное взаимодействие в сфере обороны критически важный фактор в особый период. Однако нельзя о нем забывать и в мирной жизни. К примеру, сейчас, по словам Шойгу, ресурсы этой информсистемы, прежде всего, направлены на обеспечение нашей войсковой группировки в Сирии и оказание помощи властям Дамаска в налаживании мирной жизни. Кроме того, межведомственное взаимодействие работает при оснащении армии и флота новым вооружением и техникой. Без него было бы трудней решать социальные проблемы военнослужащих, оказывать помощь регионам в ликвидации стихийных бедствий и катастроф.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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"В план деятельности Минобороны на 2019-2025 годы включены мероприятия по повышению качества медицинского обслуживания, развитию образования и науки, улучшению жилищных условий военнослужащих и членов их семей, а также по пропаганде здорового образа жизни",- отметил Шойгу. По его словам, выполнение этих задач необходимо для реализации стратегических целей, поставленных президентом РФ на период до 2024 года. А решить их военные смогут только в тесном взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами.

Хорошим примером подобного сотрудничества министр назвал прошедшие в сентябре масштабные военные учения "Восток-2018". Эти крупнейшие за последние 37 лет маневры, на которых отрабатывались вопросы планирования, выполнения совместных мероприятий гражданской и территориальной обороны, применения межвидовых войсковых группировок, по оценке Шойгу, доказали: наши органы госвласти могут и готовы эффективно взаимодействовать в условиях военного времени.

О других результатах межведомственного взаимодействия, причем не только внутри страны, говорил на конференции начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, благодаря тесному сотрудничеству Минобороны с Минтрансом в этом году объем воинских перевозок по железной дороге превысил 80 тыс. вагонов, морским и водным транспортом - 26 тыс. тонн, автомобилями - 2,5 тыс. машино-рейсов. Когда нашим военным и Росавиации удалось согласовать с коллегами из Финляндии, Латвии и Эстонии маршруты полёта наших бортов из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно, число конфликтных ситуаций над Балтикой с участием истребителей НАТО сократилось почти до нуля.

А вот примеры из международной морской практики. Мизинцев сказал, что совместная работа с МИД, ФСБ и другими федеральными органами обеспечила подписание главам прикаспийских государств в августе 2018-го Конвенции о статусе Каспийского моря и пятистороннего соглашения о предотвращении там инцидентов. А еще - исключить присутствие в акватории Каспия вооруженных сил государств, не имеющих выхода к этому морю. И еще. Именно благодаря правильно налаженному межведомственному взаимодействию российское законодательство могут скорректировать таким образом, что в 2019 году зарубежным военным кораблям разрешат ходить по Северному морскому пути в уведомительном порядке.

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