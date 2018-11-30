Вышел сериал "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке

В преддверии участия председателя КНР Си Цзиньпина в саммите "Группы 20" и его государственного визита в Аргентину 29 ноября в Буэнос-Айресе состоялась церемония запуска сериала "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке.

Медиакорпорация Китая и Государственное радио и телевидение Аргентины 28 ноября провели мероприятие, посвященное запуску видео-продуктов. Видеоролики будут транслироваться на различных медиа-площадках ведущих СМИ Аргентины, Испании и других испаноязычных стран, на сайте Центра по изучению политических и экономических вопросов Аргентины, а также на радио, телевидении и в социальных сетях Медиакорпорации Китая.

Шесть серий видеороликов ранее были переведены на английский, японский и корейский языки и получили яркий отклик экспертов и позитивные оценки широкой аудитории.

По словам автора сериала, для снятия видеороликов были тщательно отобраны знаменитые изречения китайской древней классики, которые председатель КНР Си Цзиньпин использовал в своих речах, статьях и беседах. Изречения разделяются на несколько тем, такие как "Во благо народа", "Для укрепления морали", "Культивация здорового духа и здорового тела", "Семейные традиции", "Искренняя преданность и любовь к родителям", "Честное и неподкупное управление". Эти изречения отразили глубокое понимание Си Цзиньпином традиционной китайской культуры, символизировали его высочайший интеллектуальный уровень и способность эффективного управления государством.

Так, например, Си Цзиньпин процитировал изречение из древней книги "Луньъюй", в которой собраны мысли и сентенции основателя конфуцианства Конфуция с более чем 2500-летней историей. Выражение следующее: "В управлении страной необходимо руководствоваться, в первую очередь, высокоморальными принципами. Только так вы станете человеком, столь же ярким, как самая яркая Полярная звезда. Человеком, которого окружают другие звезды". Используя это древнее изречение, Си Цзиньпин указывает ориентиры и цели, к которым должны стремиться китайские чиновники, чтобы заслужить доверие и сердца народа с помощью собственной высокой морали.

В 5000-летней истории китайской цивилизации был накоплен богатый опыт, сформированы взгляды на взаимоотношения между людьми, на отношения в семье и в обществе, в стране, определены грани соприкосновения между моралью и законами.

На церемонии запуска сериала "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что запуск данных видеороликов широко распахивает двери в Китай перед испаноязычной аудиторией, позволяет понять уникальный шарм и неповторимый интеллектуальный стиль речей Си Цзиньпина, увидеть, как он успешно направил Китай в новую эпоху, как он ведет КНР по пути великого возрождения китайской нации для осуществления китайской мечты.

Гендиректор Медиагруппы "Америка" Хосе Луис Манзано в интервью отметил, что видеоролики стали отличной возможностью для лучшего понимания китайской культуры. Древняя культура Китая имеет исключительно важное значение для современного общества.

На церемонии запуска сериала "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке Медиакорпорация Китая и Медиагруппа "Америка" подписали меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что Китай запустил политику реформ и открытости в 1978 году. В этом году отмечается 40-летняя годовщина ее проведения. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что двери, открытые Китаем, останутся открытыми и распахнутся еще шире. Видеоролики на испанском языке предоставили широкой многоязычной аудитории прекрасную возможность для лучшего понимания идей и видения Си Цзиньпина.

Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая