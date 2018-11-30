Взрослые игры: американский бренд Brooks Brothers отмечает 200-летие

На самом деле, у истоков одного из старейших американских брендов, одевавшего президентов, известных киноактеров и спортсменов, стоял один человек – Генри Сэндс Брукс. В 1818 году он задумал создать компанию по производству качественной мужской одежды с не сильно бьющими по карманам средних американцев ценами. Спустя десять с лишним лет его дело подхватили сыновья. Их было четверо, так что, ничего не оставалось, как назвать компанию Brooks Brothers
Ее символом стала подвешенная на изящную ленточку овечка, что тоже было вполне логично: марка с самого начала ориентировалась на безупречно сидящие мужские костюмы-тройки из качественной шерсти. Заслужив определенную репутацию на рынке, братья стали получать и заказы на изготовление парадной формы для высшего состава американской Национальной гвардии.
Благополучно дожив до XX века и уверенно переступив его рубеж, бренд окончательно укоренился в нише качественной американской мужской классики. Впрочем, это не помешало ему перенять самые актуальные европейские тенденции, адаптировав к своим коллекциям классические шотландские принты – такие, как «аргайл», и типичный британский трикотаж - пуловеры и жилеты для верховой езды. Еще одним новшеством бренда, которое впоследствии станет одним из его символов, стала мужская розовая рубашка – почти шокирующий элемент одежды по тем временам. А в 1920-х Brooks Brothers стал законодателем новой тенденции на костюмы в тонкую полоску, которые практически сразу стали хитами среди киноактеров и …представителей американской мафии.
На женскую одежду серьезный мужской бренд переключился в 1940-х годах, и это был еще один важный шаг к созданию большой империи, выпускающей огромную линейку товаров: от книг и часов – до предметов интерьера. К слову, Brooks Brothers одним из первых освоил и интернет-торговлю: одежду бренда можно было приобретать в сети уже в конце 1990-х.
Юбилей старейшей компании в этом году отмечают по всему миру – показами, выставками и не только. В Москве, например, в честь бренда провели иммерсивное шоу о деньгах, которое проходило в демонстрационном зале ГУМа. Участникам предложили сыграть на бирже и выступить в роли воротил финансового мира, решающих глобальные вопросы экономики. Собственно, для многих из тех, кто в разные годы носил костюмы Brooks Brothers, подобные игры были обыденной частью реальной жизни.