Взрослые игры: американский бренд Brooks Brothers отмечает 200-летие

На самом деле, у истоков одного из старейших американских брендов, одевавшего президентов, известных киноактеров и спортсменов, стоял один человек – Генри Сэндс Брукс. В 1818 году он задумал создать компанию по производству качественной мужской одежды с не сильно бьющими по карманам средних американцев ценами. Спустя десять с лишним лет его дело подхватили сыновья. Их было четверо, так что, ничего не оставалось, как назвать компанию Brooks Brothers

Ее символом стала подвешенная на изящную ленточку овечка, что тоже было вполне логично: марка с самого начала ориентировалась на безупречно сидящие мужские костюмы-тройки из качественной шерсти. Заслужив определенную репутацию на рынке, братья стали получать и заказы на изготовление парадной формы для высшего состава американской Национальной гвардии.