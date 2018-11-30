На фоне выпавшего снега, дом 1955 года постройки в подмосковном городе выглядит еще более стильно.

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по сериалу "Интерны", живет в одной из квартир этого дома. На своей странице в соцсети Дмитрий написал, что это он "покрасил дом в черный", причем еще в начале осени. Пояснил: чтобы привлечь внимание СМИ к проблеме сноса не только этого дома, а целого района.

И у него получилось, хотя красили дом все-таки маляры. Уже ближе к зиме, но дом (или его цвет, или все вместе) все же произвел эффект. По словам Шаракоиса, на этот район давно с аппетитом смотрят застройщики. Но вместо того, чтобы отремонтировать крышу и коммуникации в трехэтажках, их собираются снести и построить высотки, как это делают в округе. Они больше похожи на огромных монстров, подминающих под себя все вокруг.

Село Котельники известно еще с XVII века. В его окрестностях всегда добывали песок и камень. Теперь тут тоже котлованы - строят жилье, поглощая территории высотками в 17-25 этажей. Они, судя по всему, должны появиться и на Новой улице, носящей свое название с середины прошлого века.

В местном ЖКХ сообщили, что такой цвет для дома, ставшего самым известным не только на этой улице, но и во всем городе, выбрали члены совета дома. И что это вообще-то не черный, а темно-графитовый.

Как ни назови - черный, графитовый, угольный - но смотрится необычно, аккуратно и строго. Особенно в сочетании с белыми окнами и другими элементами фасада.

- Дом четыре раза красили, потому что после первой покраски он "обрусел", - уверяет местная жительница Наталья Владимировна.

Еще она говорит, что "все жильцы подписались против этого цвета". Но, судя по всему, - только вернувшись с дач и из летних отпусков. Все, по ее словам, ждали капремонта, однако крыша по-прежнему протекает и коммуникации нуждаются в замене. А цвет, да, - новый.

Кто-то из жильцов говорит, что дом как будто обгорелый. Но кто-то графитовый "колор" одобряет: "Нормальный!" Дети вот хотят чего-то яркого. Хотя, например, соседние трехэтажки, покрашенные в зеленый, выглядят не слишком опрятно - не то, что черно-белый!

В Москве, от которой Котельники отделяет лишь кольцевая дорога, еще до революции цвета зданий строго регламентировались. В основном, это были неброские оттенки - нежно-розовый, морской, песочный, дикой (светло-серый).

Кирпичные дома, как правило, не штукатурили. Использовали разные стили кладки и таким образом делали здания более нарядными. При этом кирпич был красного или бурого цвета - силикатный появился позже.

Примеров, когда в Москве или Подмосковье (да и вообще в стране) дома, тем более кирпичные и неоштукатуренные, красили в черный, - мало. Год назад в столице жильцы одного из домов (тоже, кстати, кирпичного) выбрали черный - и получилось эффектно. Это дореволюционная постройка, в которой всего шесть квартир. Дом находится во дворе Старокирочного переулка, с улицы его не видно.

- Всем нашим домам цены нет. Они крепкие, простоят еще долго, просто нужен ремонт. Вместо этого их хотят ломать и переселять нас в высотки, - говорит уже про дома в Котельниках Наталья Владимировна.

Да, жить в высотке - еще не значит чувствовать себя на высоте...