Международный олимпийский комитет (МОК) учредит консультативный комитет по правам человека. Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Токио.

Отмечается, что новая инстанция поможет МОК выполнять обязанности в области прав человека, также создание комитета позволит устранить риски, которые могут возникать у МОК в связи с соблюдениями прав человека, учитывая общую стратегию развития и политику организации. Комитет будет отчитываться перед исполкомом МОК и перед президентом Томасом Бахом. Возглавит новый орган принц Зейд Раад аль Хусейн.

"Мы рады, что принц Аль-Хуссейн станет руководителем нового консультативного комитета по правам человека, его знания и опыт принесут большую пользу МОК, - заявил Бах. - Наша цель заключается в содействии гуманистическим целям в спорт. Мы должны использовать спорт во благо человечество и бороться за права человека".

Также известно, что в состав комитета войдет от шести до девяти человек. Это будут специалисты в области спорта и прав человека.