Пэн Лиюань посетила Дом-музей Виктории Окампо

По приглашению супруги президента Аргентины, первой леди страны Хулианы Авады, супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань и жены глав других зарубежных лидеров, участвующих в саммите "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе, 30 ноября посетили Дом-музей Виктории Окампо.

Сначала для первых леди на лужайке перед музеем был организован приветственный банкет, во время которого музыканты женского струнного квартета исполняли аргентинскую народную музыку. Далее после фотосессии первые леди осмотрели внутренний интерьер, ознакомились с историей и культурой, а также архитектурой сооружения.

По словам Пэн Лиюань, благодаря этому визиту им удалось глубже познакомиться с культурой Аргентины. Она выразила надежду на укрепление китайско-аргентинского культурного обмена и сближение народов обеих стран.

Напомним, что Виктория Окампо - аргентинская писательница и общественный деятель, жившая с конца 19-го - по 70-е годы 20 века. Дом-музей писательницы - достопримечательность, рассказывающая об истории и культуре Аргентины.

Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая