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01.12.2018 07:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом

Текст: Юрий Батин

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего во время тренировочного прыжка с парашютом.

ЧП произошло в субботу. Погибший - курсант парашютной секции. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

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По предварительной информации, у несовершеннолетнего курсанта не раскрылся основной парашют. Запасной раскрылся, но высоты для благополучного приземления уже не хватило.

Как отмечают местные СМИ, подросток совершал первый прыжок после теоретической подготовки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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