На Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего во время тренировочного прыжка с парашютом.

ЧП произошло в субботу. Погибший - курсант парашютной секции. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По предварительной информации, у несовершеннолетнего курсанта не раскрылся основной парашют. Запасной раскрылся, но высоты для благополучного приземления уже не хватило.

Как отмечают местные СМИ, подросток совершал первый прыжок после теоретической подготовки.