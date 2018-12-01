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01.12.2018,  
11:17
Текст:  Светлана Цыганкова

РЛС для отслеживания гиперзвуковых ракет над Европой открыли в Мордовии

В Мордовии открыли первую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Сергей Казак/РИА Новости
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Новая станция в состоянии обнаружить гиперзвуковые ракеты на расстоянии до трех тысяч километров. Кроме того, она может сопровождать сразу пять тысяч воздушных объектов. Причем самого разного типа, в том числе и малоразмерные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Как добавили в военном ведомстве, теперь радиолокационная станция обеспечит разведку воздушных объектов над территориями не только Западной Европы, но и в юго-западном регионе. Подобные РЛС развернут и на других стратегических направлениях.

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