РЛС для отслеживания гиперзвуковых ракет над Европой открыли в Мордовии

В Мордовии открыли первую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер".

Новая станция в состоянии обнаружить гиперзвуковые ракеты на расстоянии до трех тысяч километров. Кроме того, она может сопровождать сразу пять тысяч воздушных объектов. Причем самого разного типа, в том числе и малоразмерные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Как добавили в военном ведомстве, теперь радиолокационная станция обеспечит разведку воздушных объектов над территориями не только Западной Европы, но и в юго-западном регионе. Подобные РЛС развернут и на других стратегических направлениях.