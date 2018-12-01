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01.12.2018 17:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Истребителям Северного флота присвоили имена прославленных летчиков

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

На военном аэродроме Североморска в гарнизоне палубных летчиков в субботу двум исребителям Су-33 присвоили почетные имена легендарных летчиков. Об этом "РГ" сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Два истребителя получили почетные имена Тимура Апакидзе и Феоктиста Матковского. Как подчеркнул командующим Северным флотом адмирал Николай Евменов, эти летчики - история и гордость российской палубной авиации. "По печальному стечению обстоятельств их жизни оборвались за штурвалами самолетов, и сегодня создается уникальная возможность вернуться в небо их именам", - сказал адмирал.

Феоктист Григорьевич Матковский - первый командир корабельного авиационного полка и первый летчик авиации ВМФ, совершивший посадку на палубу авианесущего крейсера "Киев". Тимур Автандилович Апакидзе - первый морской летчик, освоивший палубу крейсера "Адмирал Кузнецов". На торжественном мероприятии принимали участие родственники легендарных летчиков.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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