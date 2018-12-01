Истребителям Северного флота присвоили имена прославленных летчиков

На военном аэродроме Североморска в гарнизоне палубных летчиков в субботу двум исребителям Су-33 присвоили почетные имена легендарных летчиков. Об этом "РГ" сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Два истребителя получили почетные имена Тимура Апакидзе и Феоктиста Матковского. Как подчеркнул командующим Северным флотом адмирал Николай Евменов, эти летчики - история и гордость российской палубной авиации. "По печальному стечению обстоятельств их жизни оборвались за штурвалами самолетов, и сегодня создается уникальная возможность вернуться в небо их именам", - сказал адмирал.

Феоктист Григорьевич Матковский - первый командир корабельного авиационного полка и первый летчик авиации ВМФ, совершивший посадку на палубу авианесущего крейсера "Киев". Тимур Автандилович Апакидзе - первый морской летчик, освоивший палубу крейсера "Адмирал Кузнецов". На торжественном мероприятии принимали участие родственники легендарных летчиков.