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01.12.2018 01:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону для спасения замерзающих открыты два пункта обогрева

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области для помощи попавшим в снежный затор автомобилистам открыты два пункта временного размещения МЧС. Пострадавшие могут получить первую медицинскую помощь, обогреться и зарядить сотовые телефоны.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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- На участке, где образовался затор, работают донские спасатели. Для размещения и обогрева граждан в Целинском районе подготовлены два пункта временного размещения, где одномоментно могут находиться более 100 человек, - заявил "РГ" заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге "Ростов-Ставрополь" в Песчанокопском районе области из-за метели и сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду образовался затор. В "снежный плен" попали десятки машин. Количество пострадавших уточняется.

Решением ГИБДД введено ограничение на движение транспорта на автомобильной дороге "Ростов-Ставрополь" с 106 по 181 километры. Для нормализации обстановки на трассе задействовано более 80 работников служб экстренного реагирования и около 40 единиц техники.

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