На Кубани в снегу застряли около 700 автомобилистов

В Краснодарском крае из-за обрушившегося накануне снегопада и сильного ветра на федеральных дорогах образовались снежные заносы в четырех муниципальных образованиях. В снежном плену оказались около 700 автомобилистов.

По сообщению ГУ МЧС по Краснодарскому краю, наиболее сложная ситуация сложилась в Новокубанском районе и Армавире - здесь в заторах застряли порядка 400 машин. Для помощи замерзающим людям спасатели организовали подвоз топлива и горячее питание - чай с бутербродами. В ночное время развернуто 3 стационарных пунктов обогрева на ФАД "Кавказ", а также два подвижных пункта в автомобилях Газель и УАЗ.

- С помощью снегоходов МЧС эвакуировали детей 11 месяцев, 5 и 12 лет, взрослых, нуждающихся в помощи, доставляли в пункты временного размещения. Продолжает работать тяжелая техника, сегодня к 4 часам утра в сторону Армавира возобновилось движение, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В Павловском районе на 18-м километре федеральной трассы Р-217 "Кавказ" на участке станица Павловская - Тихорецк в снежных заторах застряли около 50 автомобилей. Для автомобилей организовали альтернативное движение через населенный пункт Большевик Тихорецкого района и далее в сторону Ростова-на-Дону.

Всего к ликвидации последствий снегопада привлекли от РСЧС 438 человек и 204 единицы техники. Для расчистки федеральных и региональных дорог задействовано 54 снегоуборочных машины. Пострадавших в пунктах обогрева нет. Спасательные работы и дежурство сотрудников надзорной деятельности продолжается.

По состоянию на 9 часов утра 1 декабря для размещения пассажиров развернуты 8 стационарных пунктов временного размещения, в которых более 240 человек, в том числе 89 детей. Организована работа пяти мобильных пунктов обогрева.