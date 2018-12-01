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01.12.2018 00:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На трассе "Ростов - Ставрополь" в снежный плен попали десятки машин

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области из-за сильного снегопада и метели на трассе "Ростов - Ставрополь" с 106 по 181 километр образовался автомобильный затор. В снежный плен попали десятки легковых и грузовых машин.

К месту происшествия направлены дорожные службы, пожарно-спасательные подразделения МЧС и патрульные автомобили ДПС. Всего в спасательной операции задействовано 87 человек и 38 единиц техники.

Спасатели эвакуируют пострадавших в пункт временного размещения, который развернут в Доме культуры поселка Средний Егорлык. Информация о количестве спасенных автолюбителей и пострадавших уточняется.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает пресс-служба регионального МВД, работники ГИБДД из-за неблагоприятных погодных условий закрыли движение для любого вида транспорта на автодороге "Ростов-Ставрополь". Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение о том, что в Ростовской области 30 ноября и 1 декабря ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду.

В Таганрогском заливе ожидается ветровые сгонные явления, уровень воды понизится до опасной отметки и ниже. Из-за чего будет затруднено судоходство, возможны повреждения судов и нарушения в работе водозаборных сооружений.

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